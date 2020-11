„Tean, et oskan sõita, aga seni on kõik õpetanud rohkem, kui ise tahaksin. Kogu aeg on jäänud mulje, et olen aeglane ja number kaks. Me pole kunagi varem isaga võrdsete masinatega võistelnud ja nüüd oli vaja tõestada, et võin temast kiirem olla,” rääkis 19-aastane Gregor Jeets laupäeval pärast Kehala ralli lõppu.

Perekonnasisene duell on põnev, kuid Eesti autospordi tuleviku koha pealt on olulisem hoopis see, et Gregor Jeets on osa Eesti autoralli uuest ambitsioonikast põlvkonnast. Kehalas tõestasid peale Jeetsi ka 20-aastane Robert Virves ja aasta vanem Georg Linnamäe, et kogenud, ent asjaarmastajate tasemel meestest ollakse selgelt üle.