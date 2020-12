Eesti motosportlaste kuulsuste halli esimesteks liikmeteks valiti Endel Kiisa ja Tanel Leok

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu ja alakomisjonid valisid tänavused parimad Eesti motosportlased ning uudisena luuakse Eesti mootorisportlaste kuulsuste hall, kuhu esimeste motosportlastena nimetati eelmise sajandi parim Eesti motosportlane Endel Kiisa ja tänavu MM-karjääri lõpetanud Tanel Leok. Mainitud kuulsuste sein saab asuma järgmisel aastal MOMU Mootorispordi Muuseumis ning igal aastal valib Eesti Mootorispordi Kuulsuste Koda sinna kaks motosportlast.

Alates sellest aastast kuulub aasta motosportlasele Endel Kiisa nimeline rändkarikas ning 2020 hääletati parimaks motoringraja maailmameistrivõistlustel Supersport klassis kolm korda poodiumile sõitnud ja hooaja kokkuvõttes üheksanda koha saavutanud Hannes Soomer.

Ka parimaks naismotosportlaseks on ringrajasõitja ning seekord on selleks Maria Saluste, kes võitis MiniGp klassis Eesti meistritiitli ja tuli Soomes samas klassis ka aasta kokkuvõttes poodiumile.

Aasta nooreks motosportlaseks on motokrossi Euroopa meistrivõistlustel MX125 klassis pronksmedali saavutanud Meico Vettik. Esmakordselt valiti ka aasta motokrossisõitjat, kelleks on EMX Open klassis Euroopa meistritiitli võitnud Karel Kutsar.

“Lõppenud aasta oli maailmas väga keeruline, kuid hooaja lõppedes saame tõdeda, et aasta oli edukas, kuna meie sportlased tõid poodiumikohti ja medaleid erinevatelt aladelt ning seda nii MM-ilt kui EM-ilt. Ja ka lühenenud hooajal näitasid meie klubid ja alakomisjonid endast parimat suutes kalendreid muutes siiski kõik tiitlivõistlused samas mahus läbi viia nagu algselt plaanitud,” rääkis EMF president Marek Kiisa. “Teiselt poolt on kahju suurvõistluste koha pealt, kuna Eestis toimuma pidanud 4 rahvusvahelist tippvõistlust jäid ära. Õnneks toimub aga 2021 nendest enamus siiski Maarjamaa pinnal ning meie parimad saavad kindlasti maailma ja Euroopa parimatega rinda pista!”

Eraldi tunnustati ka EMX250 masinaklassis poodiumikohti saavutanud ja üldarvestuses viienda koha saanud Jörgen-Matthias Talvikut ning Tanel Leokit ja tema isa Arvot, kelle ühise tööna tegi Tanel maailmas tegusid üle 20 aasta.