Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni presidendiks valiti Marek Kiisa

Marek Kiisa on legendaarsete motosportlaste Endel ja Virve Kiisa poeg ning aastakümneid seotud Eesti autospordiga, olles eelmisel kümnendil ka Eesti Autospordiliidu presidendi kohusetäitja ja ringrajakomisjoni esimees ning esindades Põhjamaade riike Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA vormelikomisjonis.

Nooruspõlves tegeles Kiisa kardi- ja hiljem vormelispordiga, kus saavutas karjääri vältel eri karva medaleid. Peale sportlasetee lõppu siirdus ta inseneritehnoloogiat õppima Kuninglikku tehnikainstituuti Stockholmis ning töötas mõnda aega ka konsultatsioonifirmas, tehes erinevaid töid Volvole, Saabile ja Volkswagenile. Igapäevaselt tegeleb Marek Kiisa ülemaailmsete investeerimisprojektidega Rootsi-Jaapani investeerimisfirmas Nordic Ninja.

"Minu jaoks algas uus ja huvitav aeg spordivaldkonnas, kuna sündinuna motosportlaste perre tegelesin hiljem hoopis autospordiga ja olin aastaid seotud just neljarattalistega. Samas kuuludes aastaid autospordi liitu nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, olen saanud suure kogemuse just alaliitude toimimise tasandil ja arvan, et saan oma teadmistega nüüd EMF-ile kasulik olla," rääkis Marek Kiisa. "Leian, et lisaks spordipoolele tuleb meil nüüdsest arendada kaherattaliste liiklusohutust, kuna see on üks suurimaid teemasid ka FIMis ning meil on siin palju ära teha, alates sporttsiklite registriga ning lõpetades e-rataste ja e-spordiga. Ootan igatahes suure põnevusega seda uut väljakutset, kuna mul on taga ka väga hea meeskond!"

"EMF-i nõukogu lubaduseks oli leida alaliidule president, kes oleks avara maailmavaatega ning tulevikuideid ja nägemusi omav inimene," lisas EMF-i nõukogu esimees Veiko Biene. "Tugeva rahvusvahelise haardega nii ärimaailmas kui ka rahvusvahelise alaliidu juures kogemust omava inimesena on Marek igati väärikas mees viima EMF-i vastu 100 juubelile ja sealt veel pikalt edasi."

EMF-i nõukogu esimehena jätkab asepresident Veiko Biene ja nõukogu aseesimees on Mihkel Osula.