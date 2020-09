Eesti meistriks tulnud 14-aastane tüdruk tegi ajalugu

Maria võitis kvalifikatsioonisõidu, kuidvõistlussõit toimus tugeva vihmaga, rehvivalik ei olnud parim ja ta tuli sõidus teisele kohale. Hooaja kokkuvõttes tuli Maria Eesti Meistriks.

Pärast Pärnu võistlusel osalemist sõitis Maria Soome, et osaleda järgmisel päeval Soome MiniGP etapil. Soome hooaja üldseisus hoiab Maria teist kohta ja Soomes on jäänud sõita veel üks etapp, mis toimub Alastaros 20. Septembril.

Maria on esimene tüdruk, kes on tulnud motoringraja MiniGP klassis Eesti Meistriks. Samuti on ta läinud ajalukku kui esimene Eesti tüdruk, kes on tõusnud Soome meistrivõistluste etapil poodiumile saavutades teise koha ja olles esimene Eesti naine, kes on tõusnud Soome meistrivõistlustel poodiumile.

Maria sõidab ringrada viiendat hooaega. Treenerite hulka on kuulunud nii Marko Rohtlaan, Tarmo Tempel ja Anastassia Kovalenko. Teist aastat sõidab Maria Suzuki Team Estonia koosseisus.