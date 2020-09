Eesti krossisõitja sai vaatamata tehnilistele probleemidele Itaalias kuuenda koha

EMX 125 klassi kvalifikatsioonis 11. ringiaega näidanud Meico Vettik jäi sarnaselt eelmisele etapile avasõidu stardis hätta ja esimese kurvi järel ei mahtunud ta 20 parima hulkagi. Sõit ise õnnestus seevastu Vettikul suurepäraselt. Esimese paari ringiga tegi ta juba tõusu esikümne piirile ja pidevalt parimaid ringiaegu näidanud Vettik tõusis sõidu keskel juba koguni viiendaks.

Viimastel ringidel Meico hoog ei raugenud ja ta suutis enda ees olnud Guillem Farresiga (Hispaania, GasGas) 7 sekundilise vahe kinni sõita. Kohe hispaanlase seljataha jõudes leidis Meico ka möödumiskoha ja tõusis neljandaks. Tänu kõvale tempole tuli Vettikule selg ees vastu ka kolmandal kohal sõitnud Andres Rossi (Itaalia, Husqvarna) ja Meico suutis ka temast enne sõidu lõppu mööduda.

Finišisse jõudis Vettik lõpuks suurepärasel kolmandal kohal, mis on tema selle hooaja parim sõidukoht. Sõidu võitis sarja liider Andrea Bonacorsi (Itaalia, Fantic) ja teine oli Pietro Razzini (Itaalia, Husqvarna).

Kahjuks ebaõnnestus Meicol teine start totaalselt ja ta oli avaringil alles 30-nda koha piirimail. Taas hakkas Meico kõvasti suruma ja kohti parandama. Sõidu teises pooles suutis ta juba top 10 piiri peale tõusta ja etapi kokkuvõttes oli juba võimalik poodium võtta, kuid siis juhtus Meico rattaga midagi ja meie mees kaotas aega ja kohti. Vettik võitles vaatamata probleemidele ikkagi lõpuni ja sai kirja 14. koha. Sõidu võitis taas Bonacorsi, teise koha sai Razzini ja kolmanda koha Max Palsson (Rootsi, KTM).

Etapi kokkuvõttes teenis Meico Vettik 27 punktiga kuuenda koha. Esikoha sai 50 punktiga Bonacrosi, teine oli 44 punktiga Razzini ja kolmas 34 punktiga Guillem Farres.

Sarja kokkuvõttes on Vettik 76 punktiga viiendal kohal. Liidrikohal on 116 punktiga Bonacorsi, teine on 90 punktiga Razzini ja kolmas 88 punktiga Farres.

EMX 2T klassi avasõidus toimus stardikurvis kukkumina, aga õnneks pääses sealt Martin Michelis puhtalt mööda, tõsi tema start polnud küll kõige parem ja sõitu tuli alustada teise kümne keskelt. Sõidu keskel suutis Michelis korraks juba üheksandale kohale tõusta, kuid kohe järgmisel ringil möödus temast avaetapi üks kiireim sõitja Loris Freidig (Šveits, Yamaha).