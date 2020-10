Eesti krossisõitja jõudis EM-etapil taas pjedestaalile

EMX 250 klassi arvestuses rikkus kukkumine hea tulemuse Jörgen-Matthias Talvikul, leppida tuli kümnenda kohaga.

EMX 125 klassi kvalifikatsioonis alles 14. ringiaega näidanud Vettik tegi avasõidus super stardi ja ta asus võistlust juhtima. Kohe tema seljataha teisele kohale pääses sarja liider Andrea Bonacorsi (Itaalia, Fantic). Vettik suutis sõidu edenedes itaallasega 4 sekundilise vahe sisse sõita, kuid sõidu lõpus hakkas vahe sulama ja viimastele ringidele minnes olid kaks esimest taas koos. Meico suutis aga survele suurepäraselt vastu pidada ning ta teenis hooaja teise sõiduvõidu. Bonacorsi lõpetas sõidu teisena ja David Braceras (Hispaania, GASGAS) kolmandana.

Teises sõidus ei suutnud kahjuks Vettik nii head starti teha ja avaringil oli ta alles 13. kohal. Näis, et etapi kokkuvõttes poodiumit püüda on nüüd üsna võimatu kuna Hispaania rajal oli väga raske möödasõite teha. Meicol läks mõned ringid aega, et ennast korralikult käima saada, kuid sõidu edenedes läks ta üha paremasse hoogu ja lõpuks õnnestus Vettikul koguni kuuendale kohale tõusta. Sellest piisas, et etapi kokkuvõttes taas teine koht teenida. Sõidu võitis Andrea Roncoli (Itaalia, Husqvarna), teine oli Bonacorsi ja kolmas Braceras.

Etapi kokkuvõttes tuli Vettik 41 punktiga teisele kohale. Võidu teenis 44 punktiga sarja liider Bonacorsi ja kolmas oli 40 punktiga Braceras. Üldarvestuses tõusis Vettik nüüd 188 punktiga teisele kohale. Liidrina jätkab Bonacorsi, tal on koos 230 punkti, kolmandal kohal on 177 punktiga Braceras.

EMX 250 klassi ajasõidus suutis Jörgen-Matthias Talviku välja sõita seitsmenda ringiaja. Avasõidu start ei läinud tal kõige paremini ning sõitu tuli alustada teisest kümnest. Talviku suutis aga terve sõidu head kiirust näidata ning suuremaid eksimusi vältida ja tänu sellele tõusis ta sõidu lõpuks seitsmendale kohale.

Stardi järel sõitu juhtima Gianluca Facchetti (Itaalia, Yamaha), kuid üsna varsti oli sõidu liider juba viimastes võistlustes löömatu olnud Mattia Guadagnini (Itaalia, Husqvarna). Guadagnini oma positsiooni enam käest ei andnudki ning ta võttis järjekordse sõiduvõidu, teisena tuli finishisse Kay de Wolf (Holland, Husvarna) ja kolmandana sarja liider Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha).