Eesti korraldab ka tänavu motokrossi MM-etapi, kuid sedapuhku uues kohas

Sedapuhku peetakse see 11. ja 12. juulil Tartumaal Lange Motokeskuses, kirjutab ERR Sport.

Pärast seda kui 12 aastat järjest külgvankrite maailmameistrivõistluste etappi läbi viinud Kiviõli motokeskus sündmuse korraldamisest loobus, oli õhus võimalus, et 2020. aastal Eestis külgvankrite tipptaset ei näe.

Lange motokeskuse juht Lauri Roosiorg ütles aga mullu välja, et vajadusel ollakse suutelised teatepulk Kiviõlilt juba 2020. aastal üle võtma. Võistluse korraldamine osutuski võimalikuks.

"See aasta on meil päris suured plaanid. Peale Rally Estonia uudise kuulmist julgen öelda, et külgvankritega mootorrataste maailmameistrivõistlused on meie juures 11. ja 12. juulil. See on meie jaoks suur üritus," rääkis Roosiorg intervjuus Vikerraadiole.

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretär Rauno Kais tõdes, et teadmine MM-etapi toimumisest Langel oli alaliidul juba paari kuu eest.