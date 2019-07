Eesti koondis võitis nišialal neli EM-kulda ja Rahvuste karika

Klass-4 on läbi aegade olnud Eesti koondise väga tugev lüli, kus kõigi rivaalide hirmuks on tandem Tõnu Sepp ja Tiit Luman. Praktiliselt esimese katsega oli asi klaar – kuldmedal Tõnu Sepale ja hõbeda noppis Tiit Luman. Sealjuures võitjale taganuks edu ka tema paremuselt teine katse. Kogenud mehe medalikapis on ka varasemate tiitlivõitluste säravaid autasusid.

Kõige suuremas, Klassis-5 näitas suurepärast kiirust Ando Rohtmetsa mudel, kus parimal katsel mõõdeti kiiruseks 344,110 km/h. Oma teise etteaste tegi selles klassis Tõnu Sepp, kes seekord leppis neljanda kohaga. Kolmanda eestlasena jõudis esikümnesse 8. koha saanud Raivo Rähni.

Koondise üliedukas esinemine tähendas ka võistkondliku Ravuste karika jätkuvat hoidmist Eesti kiirusautomudelistide auhinnakapis.