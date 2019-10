Eesti kiirusmudelautode koondis alustab Austraalias MM-i kõrgete lootustega

Austraalia on MM-i võõrustajaks neljandat korda ja üle kolme aasta toimuv MM on järjekorras 14. Eesti koondisse kuulub seitse sportlast - kõik oma võistlusklassides tituleeritud mehed. Raudvaraks on kuuekordne maailmameister Lembit Vaher.

Lembit Vaher tõdeb, et edukalt kulgenud hooajale, kus EM-l võideti neli kulda ja Rahvuste karika, soovitakse maakera kuklapoolel panna kuldne punkt. „Vaatamata ülipikaks veninud hooajale oleme valmistunud väga korralikult. See on meie väikese kollektiivi jaoks olnud uskumatult hea aasta ja tahame sellele loomulikult väärika punkti panna.“

„Esimene tutvus võistluspaigaga on tehtud ja võin öelda, et tingimused no väga head – ookeani õhk on mootorite tööks suurepärane. Rada on maailma kiireim, kus on püstitatud terve rida maailmarekordeid,” lisas Vaher.

Vahetult enne Austraaliasse sõitu tehti viimane tuleproov Ukrainas, kus toimus Euroopa karikavõistluste viimane etapp. Eestlastele kuulus seal kolm esikohta. Alates väiksema kubatuuriga klassidest olid võidukad Rain Teder, Lembit Vaher ja Tõnu Sepp, neist viimane oli võidukas koguni kahes klassis. See kõik andis vajalikku enesekindlust ja lootust, et Rohelisel Mandril töötavad imeväikesed mootori nagu kellvärk.