"Selle otsuse tegemine oli raske, kuid õige. Meie eesmärk on korraldada korralik talveralli ning seetõttu peame ootama veebruarini. Meil lasub vastutus võistlejate ja pealtvaatajate ees, kuid sel aastal me jaanuaris talviseid tingimusi kahjuks pakkuda ei suuda. Loodame siiski veebruaris läbi viia korraliku talveralli, kuhu on kõik oodatud," sõnas ralli korraldusmeeskonna liige Renārs Salaks.

Kui ilmaolud lubavad, siis saavad Eesti, Läti ja Leedu autoralli meistrivõistlused alguse 8. veebruaril sõidetava Sarma ralliga.