Eesti driftijad tõid Lätist kolmikvõidu

Kokku 122 sportlase seas võitis pro klassi etapi Ao Vaida, teise koha sai Mihkel Norman Tults ja kolmandaks jäi Oliver Randalu.

Lätis ühe kohtuniku rollis olnud Eesti Autospordiliidu drifti alaliidu esimees Kristjan Salmre tunnistab, et Tults tegi selgelt päeva kõige paremad sõidud, kuid liigne enesekindlus maksis finaalis kätte. “Esimest aastat pro klassis sõitnud Vaida sõidud ei olnud kaugeltki täiuslikud ja eessõidus oli Tults kindel liider. Paraku ei osanud Tults oodata uustulnuka küllaltki hästi õnnestunud eessõitu ja selle eest saadud null maksis talle esikoha,” räägib Salmre.

Kvalifikatsioonis esikoha saanud ja favoriidiks peetud Mihkel Normal Tults ei ole teise kohaga rahul. “Kuna tegin päeval pea kõik sõidud täispunktidele, siis tundsin ennast finaali minnes väga kindlalt ja läksin võidu peale välja. Hetkel on pettumus suur, aga tegemist on ilmselgelt õppimise kohaga, et vastast ei tohi kunagi alahinnata,” räägib Tults, kes valmistub mai alguses Kehalas toimuvaks Põhja-Euroopa etapiks.

Esimene Põhja-Euroopa etapp “Rollercoaster from Hell” peetakse 10-11. mail Kehalas, kus on sõitjate hinnangul Euroopa kõige ohtlikum rada. Keerukas hüppega rada on saanud maailmakuulsaks Top Gearist ja videot on jaganud driftistaarid nagu Mad Mike jt.