Eesti driftihooaeg ja Dragrace jätkub Kuressaare lennuväljal

Saare kiirusepäev „Island Drift“ Nightrace toob Kuressaare lennuväljale enam kui 60 driftijat Eestist ja Lätist, lisaks võistlustele toimuvad ka PRO-klassi demosõidud.

Välja loositakse hulk kõrvalsõite PRO-klassi driftiautos. Sama ürituse raames näeb ära ka Eesti meistrivõistlused kiirenduses, kuhu on samuti oodata üle 60 auto. Dragrace toimub täispikal distantsil ehk 402 meetri peal. Kohal on kogu Eesti paremik.

Kiirendusvõistluste Street A klassi hetke liider Illimar Süvari ütleb, et ei osanud sellisest positsioonist unistadagi, kuna võistleb alles esimest hooaega ning see on tema jaoks olnud väga põnev. “Olen iga etapiga tasapisi targemaks saanud. Kuna rajad on olnud erinevad ja stardialade seiskukorrad päeva jooksul muutuvad, on seni kõik olnud üsna õpirohke ning vaheldusrikas,” nendib mees. “Tunded on ärevad, kuna liidrikoha hoidmine on minu arust üksjagu pingelisem, kui selle püüdmine.”

Süvari et tunne veel kõiki sõitjaid, aga tema hinnangul on kõik need kuklasse hingavad mehed väga ohtlikud. “Punktiskooride vahed ju väga väikesed,” tõdeb liider. “Kasutan juhust ja tahan siinkohal tänada kõiki sõitjaid, kes uustulnukale sõbralikult nõu andnud ja kiirendusspordi nüansse tutvustanud.”