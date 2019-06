Eesti autosportlane maailma raskeimal 24-tunni sõidul taas võidukas

Starti alustas Mettler, kes tõusis 70 minutilise vahetusega viiendaks. Kohe järgmise vahetuse võttis enda peale Viidas, kes stabiilselt kiireid aegu näidates jõudis järgi ka liidrile ning üks ring enne oma vahetuse lõppu tõusis ta SP10 klassi juhtima. Seejärel jätkasid esimesel kohal Viidase tiimikaaslased. Uuesti võttis ohjad topeltvahetuseks üle Viidas õhtul kümnest poole üheni öösel. „Öösel oli ikka täiesti sürr sõita! Kuigi silmad harjusid hämaraga tasapisi ära, segasid sõitu nii fotograafide välgud, teiste autode tuled kui ka pealtvaatajate grillimine ja lõkete põletamine. Suits kattis paiguti raja, justkui oleks udu maha laskunud. Kottpimedas siiski ainult silmadest kasu pole, sest rada lookleb üles-alla ning vasakule-paremale ja autotuledest suurt abi pole. Sõita tulebki puhtalt lihasmälu ja tagumikutunnetuse järgi,“ oli Viidas oma öisest vahetusest elevil.

Konkurendid BMW M4 masinal kasutasid Mercedes-AMGst erinevat boksitaktikat, mistõttu oli vahe lähima jälitajaga kord kaks ja pool minutit, kord aga vaid 15 sekundit. Viidase viimased kaks vahetust toimusid juba valges, hommikul seitsmest poole üheksani ning lõunal poole ühest kella kaheni. Vahe lähima konkurendiga püsis poole minuti kandis viimaste tundideni. Ootamatult lagunes lähimal konkurendil aga vahetult enne lõppu rattalaager, mille vahetuse tõttu jäädi Viidase meeskonna Mercedes-AMGst juba kaks ringi maha. Pühapäeval poole neljast finišilipp viimaks langeski ning SP10 klassi esikohal lõetasid Viidas-Mettler-Müller-Böckmann. Teise koha saavutasid BMW M4 GT4 masinal sakslased Michael Schrey ja Claudia Hürtgen ning austerlased Michael Fischer ja Thomas Jäger. Poodiumi madalaimal astmel juba kolme ringiga kaotanud ning samuti BMW M4 GT4 autoga sõitnud sakslased Florian Wolf,

Arne Hoffmeister, Rudi Adams ning šveitslane Manuel Amweg. Üldarvestuse võitjad olid aga Phoenix Racingu Audi R8 LMS autoga Pierre Kaffer, Frank Stippler, Frederic Vervisch ning Dries Vanthoor.

„Kokkuvõtvalt minu senise võidusõidukarjääri üks kurnavamaid ning väljakutsuvamaid sõite, sest Mercedes-AMG GT4 on eelmise aasta BMW M235i autoga võrreldes ikka kordades kõrgemal tasemel. Magada sai selle 24 tunni jooksul kokku vast maksimaalselt 4 tundi, sest peale igat vahetust tuli ka pool tundi füsioterapeudi laual veeta, seevastu puhast sõiduaega tuli kokku ligi 6 tundi. Natuke üle 25 kilomeetrisel rajal läbisime ööpäevaga kokku 145 ringi ehk 3679 kilomeetrit ning keskmiseks kiiruseks koos boksipeatustega tuli 153 km/h. Seejuures kulutasime ära 60 rehvi, 8 piduriketast ja 24 piduriklotsi ning põletasime ligi 2 tonni kütust. 158. startinud autost lõpetas vaid 102. Terve see aeg töötas meie auto vahetpidamata ning ühegi probleemita, mis on eelmisi arve vaadates täiesti ulmeline! Samas poleks see olnud võimalik ilma Black Falconi mehaanikute, inseneride ning minu hea sõbra ja sõidustrateeg Madis Kasemetsa, kes hetkekski sõba silmale ei saanud, panuseta – minu sügav kummardus neile kõigile!

Aasta alguses sai hooaja eesmärgiks seatud esmalt 24-tunni sõidu võit ning seejärel VLN Endurance Championship sarja võit. Esimene eesmärk sai seega täidetud ning edaspidi tuleb VLN meistrivõistlustele keskenduda,“ oli Viidas ülimalt rahul.

Tristan Viidase järgmine sõit toimub 13. juulil taaskord Nürburgringil. VLNi Saksamaa meistrivõistluste neljandale etapile minnakse Mercedes-AMG GT4 autoga vastu oma klassi liidrikohalt, üldarvestuse viiendalt kohalt ning Junior Trophy arvestuses teiselt kohtalt.