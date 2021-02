Eesti autospordi vabatahtlik pälvis FIA-lt kõrge tunnustuse

Samuti valis Eesti Autospordi Liit (EAL) Karin Julge aasta vabatahtlikuks. "Karin on Eesti autospordis asendamatu inimene," ütles liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk alaliidu pressiteate vahendusel. "Lugesin kokku - eelmisel aastal oli ta ametis 15-l võistlusel. Ja mis eriti oluline, sära on tal alati silmis. Rahvusvaheline tunnustus on erakordne, eriti kui arvestada, et FIA võistlustel tegutseb tuhandeid vabatahtlikke."

Karin Julge tegutses esimest korda võistluse sekretärina 2007. aastal Läänemaal toimunud rahvasprindil, 2010. aasta Tallinna rallil oli ta esimest korda ametis Eesti meistrivõistlustel.

"Olin Tallinna rallil ajakontrollpunkti kohtunik, edasi tegutsesingi selles ametis, kuni ühel hetkel kutsuti Viru rallile sekretäriks," sõnab ta. "Sellesse ametisse olengi jäänud. Abistan võistluskeskuses ja hoian paberimajandust korras. Teen ka võistlusjuhendeid ning jälgin ja kinnitan võistlejate registreerumist."

Alates 2007. aastast on Karin Julge kaasa teinud 126 võistlusel.

Kulda ja karda Eesti autospordile: Karin Julge valiti FIA poolt aasta parimaks! Loe lähemalt siit ... Posted by Eesti Autospordi Liit on Teisipäev, 9. veebruar 2021