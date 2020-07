DELFI VIRU RALLIL I Roland Poom: Oleks rahakott puuga seljas, sõidaks homme ja ka ülehomme mõnd rallit

Autoga kohanemine võtab vist aega?

Seda küll, aga iga kiiruskatsega läheb asi paremaks. Varu on palju sees, on vaja aru saada, kuidas auto käitub. Usun, et varsti saab hea tunde sisse.

Enne Viru rallit saite autot testida kõigest 40 km.

Jah, ja seda on väga vähe. Pärast nii pikka sõidupausi pidanuks ettevalmistus olema märksa parem, kahepäevased testid kulunuks ära. Ja asi pole pelgalt autos, ka ennast tuleb vormi saada.

Peaeesmärk on vist teha tegusid Rally Estonial, mis on ühtlasi ka MM-etapp?

Seal on tõesti olulisem kiirust näidata. Viru ralli on suurepärane koht autoga kohanemiseks. Testidel ei saa kunagi sellist tunnet kätte kui rallil.

Kuidas su programm edasi läheb? Järgmisena tuleb Rally Estonia?

Ilmselt küll. Liigume edasi sammhaaval, üks ralli korraga. Vahepeal tahaks autot veel testida. Pärast Rally Estoniat – seat tuleb juba tulemust teha, liiga kaua õppida ei saa – vaatame edasi, samas ühtki huvi pakkuvat MM-rallit tänavu kavas pole.

Oleks sul rahakott puuga seljas...

...siis sõidaks homme ja ka ülehomme mõnd rallit.