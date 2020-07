DELFI VIRU RALLIL I Parim mitte-WRC mees Kaur: vaja on 50 000 eurot, et kihutada Rally Estonial R5 autoga

Hyundaid ohjav Ott Tänak on omaette klassist, Ford Fiesta WRC-ga kihutav Georg Gross hoiab kindlalt teist kohta. Kolmas on Kaur, kaotades Tänakule pärast teist kiiruskatset 48 sekundiga. Raul Jeets ja Roland Poom, kellel on istumise all R5 autod, on viies-kuues, vastavalt +1.11,1 ja 1.14,8.

„Paberil peaksid R5 autod kiiremad olema kui minu Proto,” imestas Kaur. „Ei tea, mis seal toimub ehk saavad edaspidi hoo üles. Minul kiirust leidub, seadistus, rütm ja tunne on head.”

Kaur kurtis, et sooviks kindlasti septembris Rally Estonial, mis on tänavu MM-etapp, kindlasti kaasa lüüa, kuid praeguse autoga keda starti ei lubata. „Mõistagi tahasin samuti R5 masinaga kihutada, aga rahakott seab piirid,” tunnistas Kaur. „Selleks, et rentida Rally Estoniaks R5, tuleks välja käia umbes 50 000 eurot. Sõidame Viru ralli läbi ja siis vaatame edasi.”