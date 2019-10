Poom jäi tulevikuplaanidest rääkides tagasihoidlikuks ja nentis, et uuel hooajal on võimalik nii R5-autosse istumine kui ka jätkamine Junior WRC-sarjas.

"Ma arvan, et täna R2-autosse istuda ei taha pärast selle autoga sõitmist. R5-ga sõitmine oli väga nauditav ja see on tõesti suur aste R2-st edasi. Aga tuleviku osas ei julge täna ühtegi avaldust teha," rääkis Poom Delfi videointervjuus.

Vaata lisaks videost, kuidas kommenteeris Poom duelli Raul Jeetsiga ja kuidas tal Saaremaa ralli üldiselt kulges.