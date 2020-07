DELFI VIDEO | Ott Tänak Eesti autospordi murekohast: tundub, et suures pildis sellele palju mõeldud ei ole

Oled asunud projekti Talendid Rajale toetama ja kuulud ka autospordiliidu juhtorganisse. Kas oled võtnud Eesti autospordi tuleviku ja arendamise südameasjaks? "Raske öelda, kas just südameasjaks olen võtnud, eks olen veel tegevsportlane ja üritan veel maksimaalselt igapäevasele tegevusele keskenduda. See on minu prioriteet," vastas Tänak.

"Murekoht on aga pigem see, et mis saab edasi. Tundub, et suures pildis väga palju sellele mõeldud ei ole. Võistlusi korraldatakse, riik rahastab, kõik on väga lahe, aga kui ühel hetkel pole esinejat, kes kontserditel esineks, siis on ka kontserditega raske," jätkas saarlane. "Nüüd peaks üsna tõsiselt fokusseerima järeltulevale põlvele, et noori peale tuleks."

Vaata videost, mida Tänak rääkis veel Eesti autospordi tulevikust, noorte rallisõitjate hetkeseisust ning nende toetamisest!