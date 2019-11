DELFI VIDEO | Leoki eluloo kirja pannud Jaana Maling: mida rohkem me rääkisime, seda avatumaks ta muutus

"Mul oli vaja talle väga palju küsimusi esitada, aga mida rohkem me rääkisime, seda avatumaks ta muutus," lausus Maling, kellele see on elu teine raamat. Eelmisel aastal pani ta kirja sõbra raskest haigusest võitu saamise loo, mis kannab pealkirja "Elus".

Millist lugu autor Tanel Leokist edasi tahtis jutustada? "Alguses oli mul üsna raske Tanel üles leida. Kui tavaliselt räägivad sportlaste lood treenimisest, arenemisest, raskuste ületamisest ja lõppevad tšempioniks saamisega, siis Tanel maailmameistriks ei tulnud. Aga siis ma leidsin, et see on lugu sportlasest, kes vaatamata raskustele ja masenduse augule, kuhu ta vahepeal kukkus, leiab oma spordiala sees uue väljundi. Ta hakkas Husqvarna testisõitjaks ja leidis sõidurõõmu uuesti üles - see on selle raamatu hästi suur idee."

