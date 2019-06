DELFI VIDEO | Krossimees Kert Varik: tsikkel purunes väga ohtlikult

Kuuendal kohal sõitnud Variku ja Daidersi tsiklil läks pooleks ratta esiosa kinni hoidev mutter. "See on üks ohtlikumaid asju, me võinuks väga karmilt kukkuda," tõdes Varik. "Minu juhtus selline asi esimest korda elus. Siin on pikad hüpped, lendad hooga tugevalt vastu maad."

Vaata videost, mida Varik veel kodusest MM-etapist rääkis, milline viperus tabas neid eelmiselt etapilt naastes ning mida ta loodab teha hooaja teises pooles.