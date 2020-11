DELFI VIDEO | Kehala ralli võitnud Ott Tänak: keskendume täielikult viimasele MM-rallile. Võimalused on olemas, kuigi minimaalsed

"Kuna tegu oli väga sportliku võistlusega, üritasime ikka maksimumi anda ja pingutada," sõnas Tänak videointervjuus.

"See on tugev avaldus tulevikuks, et saab ka kuidagi lihtsamalt ja väiksema eelarvega täiesti Eesti meistrivõistluste väärilise ralli ära korraldada. Korraldajad ja kohtunikud on teinud lühikese ajaga korraliku etteaste. Väga kompaktne võistlus. Kogu aeg midagi järjest juhtus," kiitis Tänak korraldajaid.

Ta lisas, et seekord oli olulisem võistlus ise, mitte aga masina testimine. "Põhiidee oli ikkagi lihtsalt sõitma tulla selle pausi ajal."

Tänaku sõnul on ta valmis detsembri alguses Monzas peetaval viimasel MM-rallil endast maksimumi andma, sest tiitlilootused ei ole veel täielikult kustunud.

"Hetkel on ikkagi mõtted selle viimase etapi peal. Nii kaua, kui seda ei ole ära jäetud, tuleb ikka täielikult valmis olla. Loodame, et see toimub. Lõpuks on kõik võimalused ikkagi olemas, kuigi minimaalsed. Juhuse hooleks ei ole mõtet jätta, tuleb endast maksimum anda," rääkis Tänak.

