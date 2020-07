DELFI VIDEO | Janis Kaal: kindlasti toetame võimalusel noori perspektiivikaid sõitjaid

"Jõudu võiks alati rohkem olla, aga oleme viimase aasta jooksul päris tugevalt tööd teinud, et eelarve oleks parem ja võimaldaks selliseid projekte omalt poolt toetada," rääkis Kaal Delfile. "Kindlasti võin lubada, et need ei jää mitte esimesteks ja viimasteks linnukesteks, vaid neid tuleb veel ja veel. See aasta teeme, mida jõuame. Järgmiseks aastaks on juba suuremad plaanid."

Kui realistlik on luua Eestis autospordis erinevaid koondiseid noorte seas? "Sinna on väga pikk tee. Kindlasti teeme omalt poolt kõik võimaliku, et toetada (seda). Autospordi puhul on paraku häda selles, et lõviosa eelarvest on sportlase või tema vanemate kanda," arutles Kaal. "Koondise moodustamine on väga habras konstruktsioon. See ei tähenda aga, et me ei hoiaks fookuses perspektiivikaid noori ja võimaluse korral toetame neid kindlasti."

Vaata videost, mida Kaal veel autospordi tuleviku kohta rääkis!