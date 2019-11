DELFI VIDEO | Elulooraamatu välja andnud Tanel Leok: kirja pannes ei tundunudki paljud lood enam nii piinlikud

"Sõber Martin Arumäe ütles, et talle mu lugu meeldib ja ma võiks selle ära reekida. Kui ta mulle seda mõned aastad tagasi mainis, siis ma ei näidanudki nii väga huvi üles, aga lõpuks otsustasin, et võiks enda mälestused tõesti kirja lasta panna, endalgi tulevikus hea lugeda ja meenutada," rääkis Leok Delfile.

Ta tunnistas, et teatud lugusid oli raske raamatu autorile Jaana Malingule ära jutustada, kuid kui need kord juba paberil kirjas olid, vaatas ta neile tagasi teise pilguga. "Kui hakkad juba sellist asja tegema, siis kirja pannes ei olnudki need enam nii piinlikud," sõnas ta.

Raamatuga jätkab Leok mõneks aastaks soiku jäänud heategevusprojekti, millele pani aluse kunagi üritustesarja "Tanel Leok ja sõbrad" käivitades. Nimelt toetab iga raamatu ostja liikumispuudega laste peresid.

