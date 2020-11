DELFI KEHALA RALLIL | Kolm tulevikumeest peavad tulist heitlust

Esimest korda neliveolise R5 masinaga võistlev Gregor Jeets tunnistas, et ise ta konkurentidega aja võrdlust ei jälgi. Küll aga jälgivad seda tähelepanelikult isa Raul ja kaardilugeja Kuldar Sikk. „Pärast ralli lõppu võtan tulemused ette ja teen põhjaliku analüüsi,“ lausus 19-aastane Jeets.

Esimest korda on neliveolise auto roolis ka 20-aastane saarlane Robert Virves. Temast aasta vanem Georg Linnamäe on sellise masinaga sõitnud juba terve tänavuse hõreda hooaja. Kolmest mehest kõige keerulisemas seisus on enne võistlust vaid lühikese testi teinud Virves. Jeets seevastu testis mitu pikka päeva.

„Kokku sõitsin Lõuna-Eesti teedel umbes 400 km,“ rääkis Jeets ning märkis, et Kehalas on teed teistsugused. „Osa lõike on pehmed ja nendes kohtades tekivad sügavad roopad. Ühes kohas oli roopas kivi, mis viskas auto esiosa korraks õhku.“ Pauk oli tugev ning midagi läks Jeetsi auto esisillas katki. Hoolduspausil püüti viga parandada.

Kolm kiiruskatset enne lõppu oli kolmikust kiireim Linnamäe. Jeets kaotas talle viis sekundit ning Virves omakorda Jeetsile seitse sekundit. „Noorte poiste vahel käib kõva andmine. Keegi siin tagasi ei hoia,“ hindas poeg Gregorile pool minutit kaotav kogenud Raul Jeets.