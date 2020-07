BLOGI JA FOTOD | Tänak võitis Viru ralli suure eduga, Jeets alistas R5 klassi duellis Poomi

Viru ralli

Ralli lõppseis:

Viimase katse tulemused:

Poom suretas auto välja ja seega kadusid ka lootused Jeetsi püüdmiseks. Kokkuvõttes edestas R5 klassi võitnud Jeets Poomi 15,4 sekundiga.

Finišis on ka Jeets, viimasel katsel kaotas ta Grossile 4,9 sekundiga. Nüüd jääb oodata Poomi...

Viimase katse võidu saab ilmselt Gross, kes edestas Tänakut Rakvere tänavatel 4,2 sekundiga. Grossile kokkuvõttes teine koht, kaotust Tänakule jäi 1.43,0.

Tänak on finišis, aeg oli 2.15,6. Ühtlasi on nüüd selge, et Tänak ja Järveoja on Viru ralli võitnud!https://twitter.com/SaariJarno/status/1279450290790567936?ref_src=twsrc%5Etfw

Viimane katse on alanud, esimesena on rajal Tänak.

Sõita on jäänud vaid Rakvere linnakatse. See algab kell 19, pikkuseks on 2,93 km.

Üldseis pärast 6. katset:

6. katse ajad:

R5 klassi liidrite heitluses otsustab võitja kell 19 algav Rakvere linnakatse. Kuuendal katsel edestas Roland Poom Raul Jeetsi 3,7 sekundiga, kokkuvõttes on napilt peal veel Jeets, vahe on 0,6 sekundit.

Tänak ja Gross on kuuenda katse finišis, Tänak suurendas vahet 20,8 sekundi võrra. Kokkuvõttes on Tänaku edu Grossi ees 1.47,8. Esikohast ilma jäämiseks peab Tänakut tabama tõeline katastroof.

Kuues ehk tänane viimane pikem katse Sonda 2 (14,46 km) algab kell 17.09. Tegemist on esimese katse kordusläbimisega.

Üldseis pärast 5. katset:

5. katse ajad:

Kolmandat kohta kindlustas Egon Kaur, ta näitas ka viiendal katsel kolmandat aega (+25,0). Kokkuvõttes edestab ta neljandat kohta hoidvat Raul Jeetsi 41,2 ja viiendal positsioonil püsivat Roland Poomi 45,8 sekundiga.

Gross kaotas Tänakule viiendal katsel koguni 23,5 sekundit, osa sellest jäi starti, kus ta oma Ford Fiesta WRC välja suretas. Kokkuvõttes on nüüd Tänaku edu Grossi ees 1.26,4.

Tänak jõudis probleemideta viienda katse finišisse, aeg oli 6.45,4. Lühikeses kommentaaris ütles Tänak, et vihmasadu talle ja Hyundaile probleeme ei valmistanud, olud on endiselt head. https://twitter.com/paddocknews/status/1279405300764868610?ref_src=twsrc%5Etfw

Viies katse on alanud! Ralliraadio andmetel on Lääne-Virumaal kohal ka Toyota WRC-tiimi sõitja Kalle Rovanperä, kes lõbustas ennast Kehalas oma lemmikhobi driftimisega.

Jaan Martinson sai hoolduspausi ajal jutule Ott Tänakuga.http://www.delfi.ee/article.php?id=90357243

Viies katse algab kell 16.14, pikkuseks on 10,23 km.

SS4 tulemused: 1. Tänak 07:40.5, 2. Gross +19,4, Kaur +33,5, 4. Jeets +39,8, 5. Poom +43,9, 6. Koik +47,8, 7.Murakas +55,0, 8. Kopra +1:20.4Üldarvestus peale neljandat kiiruskatset: 1. Tänak 30:31.6, 2. Gross +1:02.9 3. Kaur +01:42.8, 4. Jeets +2:19.6, 5. Poom +2:25.1, 6. Murakas +2:34.5, 7. Koik +2:43.6, 8. Kopra +4:02.0

Tänak sõitis neljandal kiiruskatsel enda ajaks 07:40.5, Gross 07:59.9. Üldarvestuses on kahe esimese auto vahe juba +1:02.9.

SS3 tulemused: 1. Tänak 08:14.7, 2. Gross +14,8, 3. Kaur +21,3, 4. Poom +26,4, 5. Jeets +28,7, 6. Murakas +28,8, 7. Koik +36,3, 8. Kopra +55,8Üldarvestus peale kolmandat kiiruskatset: 1. Tänak 22:51.1, 2. Gross +43,5, 3. Kaur +01:09.3, 4. Murakas +1:39.5, 5. Jeets +1:39.8, 6. Poom +01:41.2, 7. Koik +1:55.8, 8. Kopra +2:41.6

Tänak sõitis kolmandal kiiruskatsel enda ajaks 08:14.7, Gross 08:29.5. Üldarvestuses on Tänak juba 43 sekundiga oma lähimast jälitajast Grossist ees.

Järgmine kiiruskatse algab 13:28.

Heade emotsioonide kõrvalt jäi avakatsel rajale ka paar esistanget

SS2 tulemused: 1. Tänak 07:50:4, 2. Gross +17,9, 3. 3. Kaur +28,9, 4. Poom +38,9, 5. Murakas +40, 6. Jeets +40,6, 7. Koik +43,7, 8. Bundsen +55,4Üldarvestus: 1. Tänak 14:36:4, 2. Gross +28,7, 3. Kaur +48,0, 4. Murakas +1,10,7, 5. Jeets +1,11,1, 6. Poom +1,14,8, 7. Koik 1,19,6, 8. Kopra 1,45,8

Tänak saab teisel kiiruskatsel kirja 07:50:4, Gross 08:08:3. Maailmameistri ja Grossi vahe on kokkuvõttes juba +28,7.

SS1 tulemused: 1. Tänak 6:46:0, 2. Gross +10,8, 3. Kaur +19,1, 4. Jeets +30,5, 5. Murakas +30,7, 6. Koik +35,8, 7. Poom +35,9, 8. Aas +40,9

Roland Poom sai ajaks 07:21:9, mis on hetkel seitsmes tulemus. Kaheksandal positsioonil on Aas ajaga 07:26:9.

Egon Kaur sai ajaks 07:05:1 ja hoiab hetkel kolmandat kohta. Jeets on tema järel ajaga 07:16:5. Murakas asetseb viiendal positsioonil ajaga 07:16:7

Esimene kiiruskatse on käimas! Tänak ja Järveoja ületasid finiši esimesena ajaga 6:46:0. Teisena startinud Gross ja Mõlder said ajaks 6:56:8.

Tere hommikust! Delfi hoiab lugejaid Viru rallil toimuvaga terve päeva jooksul kursis.