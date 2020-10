BLOGI JA FOTOD | Saaremaa rallit juhib esimese päeva järel Georg Gross, aga väga napilt

Saaremaa ralli 2020

Üldseis pärast esimest päeva:

Ohhoo! Kaur edestas teisel katsel Grossi 5,1 sekundiga. Päeva lõpuks jäi 0,8 sekundiga peale siiski Gross.

Alanud on ka teine ehk tänane viimane katse. Nimeks on sellel Rahtla ja pikkust on 10,15 km.

Kui 12 autot on finišis, on seis selline. Katkestamisi seni pole.

Tere õhtust! On viimane aeg Sardiinia teedelt Saaremaale kolida. Favoriidid on esimese, 7,95 km pikkuse Järise katse läbinud. Liidriks läks Georg Gross, talle järgneb 5,9 sekundilise kaotusega Egon Kaur. Kolmas on Timmu Kõrge (+7,2).