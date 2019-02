Baltikumis alustatakse uue autovõidusõidu seeriavõistlusega

Selle võidusõidu parim omadus on see, et ühel võidusõidul lubatakse võistelda nii entusiastidel, kes armastavad tänavaautodega kiiresti sõita, kui ka kogenud autosportlastel, kelle sportautod võivad olla spetsiaalselt selle võistluse jaoks ehitatud. Välisriikide kogemus näitab, et sellise formaadiga võistlused on tihtipeale esimeseks sammuks autospordi suunas nendele autojuhtidele, keda häirivad kiiruspiirangud ja -kaamerad ühiselt kasutatavatel teedel. Samas on see kogenud autosportlastele väga tõsine võistlus, mis annab võimaluse arendada nii sõiduoskust kui tehnilist ettevalmistust.

Autovõidusõidu seeriavõistlusel Baltic Time Attack Series on sellel hooajal ette nähtud neli etappi, mis toimuvad hetkel kõige paremas korras olevatel ja turvalistel maanteevõistlusteks mõeldud trassidel: Auto24 Ring Pärnus Eestis (4. mail ja 28. septembril) ja Biķernieki trassil Riias Lätis (22. juunil ja 28. juulil).

Võidusõidust osavõtjate ülesanne on väga lihtne: näidata võistluspäeva jooksul oma parimat ringi aega, mida võrreldakse võitja välja selgitamiseks teiste osalejate aegadega. Hooaja lõpuks selgitatakse välja ka iga klassi võitja üldarvestuses. Igal võidusõidust osavõtjal on võistluspäeval võimalik rajal olla viiskümmend minutit: kümme minutit kvalifikatsioonis ja kaks korda kakskümmend minutit parima ringi aja välja selgitamiseks.

Osavõtjad jagatakse võistlustel seitsmesse klassi vastavalt nende sõidukile, mida sealjuures võivad kasutada mitu osavõtjat. Selleks, et võidusõidu ajal rajal üksteist ei segataks, järjestatakse osavõtjad kvalifikatsioonisõidus saavutatud tulemuste alusel. Jah, võidusõidu ajal on rajal mitu autot, aga neile ei ole ette nähtud ühisstarti või muud sellist; sarnast formaati kasutatakse F1 kvalifikatsioonisõitudes.