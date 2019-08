Autospordiliit koondab peasekretäri ning loob Eesti spordis uudse juhtimisstruktuuri

„Praegusel juhatusel on tõesti plaan struktuuri muuta. See juhtub ilmselt 1. septembril. Minu ametikoht kaob ära," tunnistas veidi üle kahe aasta autospordiliidu peasekretärina töötanud Alar Arukuusk. „Midagi sai ära tehtud, midagi jäi tegemata. Mis siin ikka... võib-olla kandideerin tööle uude juhatusse. Selle otsustamiseks on veel aega."

Seni juhtis autospordiliitu üheksaliikmeline juhatus ning igapäevaste küsimustega tegeles peasekretär. Uues struktuuris peaks juhatuses olema kolm inimest ning nad oleksid vastutavad alaliidu juhtimise ja rahalise seisu eest. Suure tõenäosusega võib juhatuse esimeheks tõusta Janis Kaal, kes seni tegutses 2017. aastani ka Autolehte välja andva OÜ Presshouse juhina.

„Janis Kaalu nimi tuli meile Markko Märtini kaudu," rääkis praegu juhatuse liikmete hulka kuuluv Aivo Pärn. „Tegelikult on Janis alaliidus tööl juba 1. augustist, kuid esialgu projektijuhina. Juhatuse etteotsa vajame head müügimeest, kes oskaks hästi suhelda ja tooks alaliitu raha. Alar Arukuusk on ütelnud, et tema pigem ei taha sellist vastutust võtta."

Pärn lisas, et Arukuusel võiks uues struktuuris siiski olla ka oma roll. Samuti polevat kindel, et juhatuse esimeheks saab just Kaal. Võimalik on ka mõni teine juhatusse tööle asuv inimene. Delfile teadaolevalt on aga just Kaal sellele kohale suursoosik.