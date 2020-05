Autospordiliit ei nõustu spordi asekantsleri väitega, et suvel Eestis rallit korraldada ei saa

Mis puudutab suve teises pooles ralli korraldamise võimalikkust, siis selles küsimuses jäid osapooled eriarvamusele.

Autospordiliidu juhatuse liige Janis Kaal ütles, et tema nägemus rahvusvahelise ralli võimalikkuse kohta erineb Pürni omast. "Tema oli tõesti seda meelt, et ralli korraldamine suvel näib ebatõenäoline, kuid ma võtsin vabaduse sel teemal vaikida. Ütlesin, et esimest laulupidu näeb 11. mail Ülemiste keskuses - kõik võivad vaatama minna! Natuke ennatlik on praegu ära otsustada, mis suve teises pooles toimub või ei toimu. Mina sellist avaldust omalt poolt küll ei tee," viitas Kaal tänasele valitsuse otsusele taasavada 11. maist kaubanduskeskused.

Eesti Autospordi Liit saatis 16. aprillil valitsusele pöördumise, milles küsiti erinevate ettevõtmiste jaoks kokku 942 000 eurot. Kuigi valitsus pole oma ametlikku seisukohta veel dokumenteerinud, andis Pürn mõista, et vähemalt kolmes pöördumises kajastunud punktis autospordiliidu soovid valitsuse välja pakutud meetmetesse ei mahu.

"Need olid punktid, mis puudutasid kõigi spordialade korraldajatele pakutavat toetust, meie noorte rohujuuretasandi võistlussarja ning alaliidu infrastruktuuri arendust. Nendele saime eitava vastuse, kuid ametlikku kirja selle kohta pole veel tulnud," sõnas Kaal.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles juba 28. aprilli Delfi "Erisaates", et autospordiliidu rahataotlus jääb rahuldamata. Kaal jäi täna toonagi välja öeldud sõnade juurde, et alaliidu plaane korraldada enne Soome MM-rallit Eestis tippvõistlejatega üritus.

"Olen varemgi öelnud, et käed rüpes me ei istu. Oleme valmis kasutama võimalusi, kui need peaks tekkima," ütles Kaal täna.