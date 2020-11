Ametlikult Euroopa meistriks tulnud Ken Torn sai Kanaari saarte ralli järel veel ühe rõõmusõnumi

Juba varasemalt ERC3 Junior arvestuses EM-tiitli kindlustanud Torn ja Pannas said nüüd esikoha kindlustatud ka ERC3 klassis. Kuigi Torn juhtis mõlemas arvestuses Josep Bassas Masi 33 punktiga, oli hispaanlasel ERC3 klassis veel teoreetilised võimalused olemas, sest seal läks arvesse viis etappi. Juuniorite klassis lugesid aga neli paremat tulemust.

Torni jaoks oli tähtsam just ERC3 Junior klass. Auhind on magus - ta saab järgmisel hooajal kahel ERC-etapil osaleda Motorsport Italia võistkonna ettevalmistatud Škoda Fabia Rally2 (endine R5-klass) autoga. Lisaks saab ta enne võistlusi Škodat testida. Paketi väärtus on 100 000 eurot.

Bassas Mas võidutseski kodusel rallil ERC3 ja ERC3 Junior klassides, Torn tuli teiseks. Hispaanlase võit oli aga kindel. Tema edu Torni ees oli lõpuks 2.18,1. Torn alustas päeva kolmandalt kohalt, kuid norralane Sindre Furuseth katkestas ralli 11. kiiruskatsel, mille järel eestlane tõusis teiseks.

Ka Torni jaoks algas päev ehmatusega, kui ta päeva kolmandal katsel rajalt välja sõitis. Õnneks sai eestlane siiski publiku abil teele tagasi, kuid ta kaotas aega üle 4 minuti, mis andiski Bassas Masile turvalise edu kätte. Lõpuks võitis eestlane ERC3 arvestuses tänasest kaheksast kiiruskatsest viis, vähendades seejuures Bassas Masiga vahet enam kui 2 minuti võrra.

Torni järel sai ERC3 arvestuses kolmanda koha Jorge Cagiao Sueiras, kes jäi omakorda eestlasest maha enam kui 2 ja poole minutiga.

Ralli üldvõidu noppis Ford Fiesta Rally2 masinaga kihutanud prantslane Adrien Fourmaux. Ta edestas kaasmaalast Yoann Bonatot (Citröen C3 R5) 25 sekundiga. Kolmanda koha pälvis Ivan Ares (Hyundai i20 r5), kes kaotas võitjale 55,7 sekundiga.

„Kanaarid olid väga õpetlikud, vahel lihtsalt on mõned õppetunnid raskemad kui teised," sõnas Torn. "Hooajaga tuleb kindlasti rahule jääda ja tulemus oli super ning saime palju vajalikku juurde. Muidugi ei teeks me seda ilma toetajateta, kes on selle tiitli sama palju välja teeninud kui meie. Ilma Teieta poleks me siin. Aitäh kõigile ja tooksin välja kaks meest, kes kogu raske aja ikka leidsid seda motivatsiooni, et meid aidata. Aitäh Kaido ja Urmas!“