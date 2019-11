Aasta parimaks naismotosportlaseks valiti Anastassia Kovalenko

"Olen õnnelik selle tiitli üle, kuigi arvan, et minu selle hooaja tulemused olid pigem tagasihoidlikud ning ootasin endalt rohkemat. Tean, et potentsiaalis on mul võimalik olla stabiilselt esikolme hulgas," ütles Kovalenko.

"Sel hooajal oli kindlasti kõige meeldejäävamaks hetkeks poodium Mugello ringrajal, kus sai sõidetud paduvihmas 8 kraadi käes. Kahjuks pidin ka kokku puutuma mitme tehnilise viperlusega, mille tõttu ei saanud ma näidata õiget kiirust ning kaotasin etappidel olulisi punkte. Paratamatult tehnikaspordis sellised asjad juhtuvad ning nendega tuleb arvestada. Sel aastal oli ka konkurentide arv suurem ning tase võrreldes eelmise aastaga kōrgem. Kõik sõidud olid väga pingelised ningpunktide vahed minimaalsed. Kindlasti aga sain sel hooajal kogemust ning teadmisi juurde, mis aitavad mul korralikult ette valmistuda järgmiseks hooajaks, lisas ta.