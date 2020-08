Aasias tegusid tegev Rump ei jätnud Pärnus teistele võimalust

Eilses kvalifikatsioonis parimat aega näidanud Rump alustas kolmest sõitjast koosnenud tiimis ka tänast võistlussõitu. Hea stardi järel suutis ta järk-järgult eduseisu kasvatada ja andis tunnise sõidu järel oma vahetuse üle 30-sekundilise edumaaga lähimate konkurentide ees. Lätlane Konstantins Calko ja soomlane Antti Rantanen suutsid samuti Audi RS3-st võtta maksimumi ning kui Rump 50 minutit enne võidusõidu lõppu oma viimast vahetust asus sõitma, jäi eestlasele veel vormistamise vaev.

Kuue tunniga läbis LV Racing Team Auto24ringil kokku 250 ringi ja lähimaid konkurente edestati lõpuks nelja ringiga.

„See tunne oli mul küll juba eile, et kui midagi suurt valesti lähe, siis võime me poodiumikoha eest võidelda. Pärast esimest sõiduvahetust oli selge, et me peame üritama selle võidu ära võtta. Lõpupoole võtsime juba ettevaatlikumalt ja säästsime autot,” tõdes Martin Rump pärast võistlust.

Viimase võistluse enne tänast tegi Rump kümme kuud tagasi Shanghais. Uuesti loodab ta rajal olla GT World Challenge Asia sarjas sügisel.

„10 kuud pausi oli kümme kuud pausi. Selge see, et ma pidin uuesti rütmi leidma, aga olen Pärnus palju sõitnud ja tunnen end iga Audi roolis koduselt. Sain vähemalt teada, et kümme kuud pole ka midagi halba teinud,” rääkis Rump viimase aja kasinatest sõiduvõimalustest.