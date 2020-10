18-aastane Eesti mototalent sõlmis lepingu Hollandi profitiimiga

MX2 klassi valitsev Eesti meister astub karjääris uue sammu ning läheb uuest aastast treenima ja elama Eindhoveni külje alla. Suurbritannia ASA United Husqvarna meeskonnast liikus ta edasi Hollandi No Fear Jumbo BT Motorsport tiimi.

"Nad pakuvad mulle paremaid võimalusi: treeningvõimalusi, Hollandis elada ja käia seal koos tiimiga trennis, võistlustel ja mul on oma mehaanik, kes minguga tegeleb iga päev. See on samm professionaalsuse poole edasi, et väga hea diil oli selles mõttes," lausus Talviku ERR-ile.

Paari nädala pärast sõidab ta Pärnust Hollandisse uue tiimi juurde tsikleid testima. Et koormused on suured, siis vahetas esmaspäeval 18-aastaseks saanud Talviku tavakooli e-õppe vastu ehk siirdus Pärnu Ühisgümnaasiumist Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi.

"Läksin nüüd täielikult e-õppele ja õpin 11. klassis. Kõik käib läbi interneti, et teen kõik asjad kohusetundlikult ära. Vabadel päevadel õpin seal välismaal ja nii see elu käib," kommenteeris motomees.

