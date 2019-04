Aasta tagasi sain Eesti võrkpalli rahvusmeeskonna peatreenerilt Gheorghe Creţult korraliku peapesu, kui söandasin küsida, miks ta need kaks nurgaründajat välja jättis. Tänavu ei tekkinud mul koondise nimekirja nähes ausalt öeldes isegi isu mingit küsimust esitada. Tundub, et me kõik võime sellele teemale lõplikult joone alla tõmmata ja kiretult nentida: nendega enam lihtsalt ei arvestata ja nii ongi. On see õige või vale, meeldib see meile või mitte, aga nii on. Seda, kas nad oleksid mängule midagi juurde andnud, ei saagi me (kahjuks) kunagi teada.