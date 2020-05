Vangla seksmaniakk Mike Tyson ehk Kõik müügiks kaks, kolm või isegi neli korda

Praegusel spordivaesel ajal on kerkinud kahe spordilegendi tuntus. Kui Michael Jordan rääkis dokumentaalfilmis „Viimane tants“ kui kõva korvpallur ta ikkagi oli, siis poksilegend Mike Tyson vestab podcastis „Hotboxin“ lugusid sellest kui raju elu ta on ikkagi elanud. Spordisõbrad teavad seda nagunii, et profipoksi läbi aegade kõige noorem maailmameister on eluküünalt põletanud mõlemast otsast korraga, kuid tuleb au anda tema oskusele neid lugusid läbi aastakümnete aina põnevamalt rääkida. Tõenäoliselt ootab lähiajal ees midagi väga vürtsikat.