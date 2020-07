Vaikiv ajastu Eesti avaveeujumise võistlustel

Eelmisel laupäeval toimunud Väikese väina ujumisvõistlus oli nii osavõtjate arvu kui ka tulemuste poolest rekordiline. Väinaujumise algusaastal 1994 oli osavõtjaid 11.Tänavu läbis distantsi 187 ujujat ehk 17 korda rohkem kui 1994.a. Vaatamata tugevale külgtuulele võitis võistluse Kregor Zirk uue rajarekordiga 25.34. Talle järgnesid Kaspar Helde ja Sander Paavo. Naistest olid kiiremad Karolin Viktoria Kotsar (29.50), Kertu Kaare ja Margaret Markvardt. Üldse lõpetas võistluse 66 naist.

Ujumine on demokraatlik spordiala, kus rahvaspordi võistlused toimuvad vanusegruppide lõikes.Väinaujumise võistlustel on vanusegrupi intervall 10 aastat (20-29; 30-39 jne). Kõige vanemas grupis (80-89) võitis juba 27. korda esikoha Eino Kirss. Eelmisel aastal võitis ta oma vanuseklassis taliujumises maailmameistri tiitli. Pakkusin 1994.a. Eesti spordi kongressil Väikese väina ujumise korraldamise idee ning Eino Kirsi ja Orissaare vallavalitsuse abil õnnestus meil see ellu viia.

Muistses Rooma riigis loeti harimatuks inimest, kes ei osanud lugeda ega ujuda. Tänavu osales väinaujumises vaid üks riigikogu liige- Raivo E. Tamm. Seepärast teen ettepaneku. et presidendi ja Riigikogu valimistel oleks kandideerijatel otstarbekohane sooritada ujumisoskuse test, mille esitaks Eesti Ujumisliit.