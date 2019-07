Kahju vaid, et turvaauto rajale saabumine just siis, kui Silverstone’is oli 52 ringist sõidetud 18, nullis ära potentsiaalselt veelgi põnevama stsenaariumi. Võib-olla oleksime näinud siis Lewis Hamiltoni ja tema tiimikaaslase Valtteri Bottase vahel reaalset võitlust esikoha peale. See andnuks hea pildi Bottase tegelikust tugevusest.