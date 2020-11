Kuidas muidu saaksime nautida sellist heas mõttes hullumeelset võistlust? Istanbuli rada lisandus kalendrisse viimasel hetkel, sinna pandi maha uus asfalt, see tuli rehvitarnijale üllatusena ja lõpuks sadas veel vihma. Kui muidu üritavad (tipp)tiimid kõikvõimalike ootamatuste mõju minimeerida, et kodus väljaarvutatud võistlusstsenaarium üks ühele asfaldirajal realiseerida, siis nüüd osutus see võimatuks. Ja tänu taevale!