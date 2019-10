Ka teate, miks on Ott Tänak kõvem võidusõitja kui Lewis Hamilton?

Eelkõige muidugi sellepärast, et Tänak kindlustas nädalavahetusel endale tänavuse MM-tiitli, Hamilton seda ei suutnud. Samas, MotoGP maailmameister Marc Marquéz tegi sotid klaariks juba 6. oktoobril.

Ehkki matemaatiliselt on Hamiltonil võimalik veel teiseks jääda, on see tegelikult äärmiselt vähetõenäoline. Ainus järelejäänud ohustaja on ju meeskonnakaaslane Valtteri Bottas. Abimees, kannupoiss, vasall – kuidas soovite.