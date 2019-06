Uue suusaliidu missioon täidetud ehk murdmaa ja kahevõistlus hävitatud

Suurel ja võimsal Eesti suusaliidul – vähemalt minevikusaavutuste ja mullu avalikust sektorist saadud summa alusel – on praeguse seisuga täpselt kaks rahvusvahelisel tasemel sportlast: Kelly Sildaru ja Kristjan Ilves. Vaid nemad on võimelised MK-sarjas järjepidevalt punktikohti (Ilves) või medaleid (Sildaru) noppima. Ülejäänud on esialgu rahvuslikul tasemel, kuid paar neist võivad asjaolude kokkulangemisel üksikul võistlusel mahtuda maailmas 30 parema sekka.

Säärane on siis reaalsus.