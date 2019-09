See aasta on Eesti olümpiaspordile tume. Juba algus oli pisut hapu – Kelly Sildaru krooniti küll maailmameistriks, kuid vaid rennisõidus. Big Airist ta loobus, sest hoogu polnud ja tema trumpala pargisõit jäeti kehvade ilmastikuolude tõttu sootuks ära. Kuld siiski tuli, aga see on seniks ka ainus olümpiaalade tiitlimedal. Või mis medalist me räägime – põrumine põrumise järel, uksed Tokyo olümpiale sulguvad ning EOK palgalehelt kriipsutatakse sportlasi maha suurel kiirusel ja hulga kaupa.