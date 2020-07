Tommi Mäkineni kummaline kurtmine Rally Estonia aadressil, hooaja eel oli ju hoopis Toyotal ilmselge eelis

Madis Kalvet Kommentaar RUS

Tommi Mäkinen. Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Autoralli MM-sari jätkub 4.-6. septembrini toimuva Rally Estoniaga. Kokku on praegu kalendris ees ootamas viis osavõistlust, kuid lisanduda võib ka belglaste Ypres Rally. Seega on võimalik, et oma koduralli saavad MM-sarja nii Ott Tänak kui ka Thierry Neuville. Säärane asi on aga tõsiselt vastukarva Hyundai suure konkurendi Toyota bossile Tommi Mäkinenile.