Kes teab kõige paremini, kes on Magnus Kirdi treener? Loomulikult Magnus Kirt ise! Kui odaviske MM-i hõbedamees tunneb, et tema jaoks mahub treeneri nimetuse alla mitmest inimesest koosnev tiim, ei tohiks olla sellest mingit probleemi. Peaasi, et tuleks tulemus.