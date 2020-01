Eesti jalgpallurite puhul tavatsetakse ikka rääkida, et siinne pass ei tee välisklubi leidmist just lihtsamaks. Näiteks olevat brasiillasena tee uude tiimi palju lihtsam. Ragnar Klavani näide tõendab ilmekalt, et ka eestlasena on siiski kõik võimalik. Ent selleks tuleb esmalt teha üks vajalik samm.