Tenniseliit tallas Kaia Kanepi jalge alla

Võib-olla ei meeldinud Pandile aga see, et Kanepi treeninguid asus toetama EOK president ning samuti suur tennisesõber Urmas Sõõrumaa. Tasub meenutada, et Sõõrumaa oli enne Panti tenniseliidu president. Sõõrumaa andis raha selleks, et Kanepi saaks palgata enda kõrvale treener Dušan Vemici. Treenerit oli aga vaja selleks, et valmistuda Fed Cupi mängudeks, mis omakorda on Kanepile vajalikud Tokyo olümpiale pääsemiseks.

Selline käik riivas ehk Pandi ego... aga seda teooriat on isegi raske uskuda, sest nii võiks talitada ju ainult erakordselt rumal inimene.

Arusaamatu on alaliidu tegevjuhtkonna ja naiskonna kapteni - kes veel ei tea, siis nii nimetatakse tennises koondise peatreenerit - selgrootu tegutsemine. Ajakirjanikud küsisid neilt korduvalt, milline on seis Kanepi koondisse kutsumisega. Vastused olid aga puterdavalt segased ning sisaldasid tõdemust, et sportlasega pole saadud kontakti ning selgust pole.

Kuidas pole saadud kontakti? Kanepi ei varjanud end ju maa-aluses koopas, vaid oli ise ilmutanud selget soovi Fed Cupi turniiril osaleda. Võimetus luua temaga kontakti viitab tahtmatusele või erakordsele käpardlikkusele. Viimast ei taha nendest inimestest kuidagi uskuda. Kuuldavasti harjutas Kanepi veel täna hommikul selle mõttega, et on järgmine nädal koos Kontaveidiga Eesti eest mängimas.

Koondisest väljajäämine muudab Kanepi jaoks keeruliseks ka Tokyo olümpiale pääsemise. See aga tähendab omakorda seda, et Eesti ei saa osaleda olümpia paarismängu turniiril. Ükskõik, mis põhjused Kanepist loobumiseks olid, Eesti tennisele oli see otsus igal juhul hävitavalt kahjulik.