SPORDIELAMUSTE TOP | Meelis Naudi: Soome ootamatu triumf, Liverpooli uskumatu tagasitulek ja meie olümpiasangarid

Minu esimesed mälestused spordi jälgimisest on seotud jäähokiga. Ilmselt seetõttu, et seda näidati 1980ndate alguses telerist söögi alla ja söögi peale.

Esimene suur tiitlivõistlus, mida ma väga hästi mäletan, on 1986. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused Mehhikos. Mina otsustasin toona innukalt toetama asuda Inglismaa koondist. Väga täpselt ei mäleta miks, kuid suurt rolli mängis selles kindlasti Gary Lineker, kes lõi kahe järjestikuse matšiga kokku viis väravat ja vedas inglased veerandfinaali. Turniiri parimaks väravakütiks tõusnud Lineker murdis seejuures viimases kontrollmängus Kanadaga (vaid nädal enne MMi algust) randmeluu, mis ähvardas ta finaalturniirilt sootuks kõrvale jätta. Mehhikosse saabus ta lahases käega ning mängis sellega kõik kohtumised. Pole midagi öelda - omal ajal olid jalgpallurid ikka rauast.

Jalgpalli sünnimaa pojad läksid kaheksa parema hulgas vastamisi Argentinaga ja sellega sai Inglismaa teekond otsa - tolle ajastu kõige ohtlikum ründaja Diego Maradona lõi kaks väravat, mäng lõppes 2:1. Neist väravatest üks oli teadagi kurikuulus "jumala käsi". See, et Argentina tuli hiljem maailmameistriks, oli isegi väikeseks lohutuseks, sest minu lemmikud kaotasid seega vaid parimatele.

Sama hästi, kui see MM-turniir, on mul meeles 1986. aasta suvine spordilaager, kus sai sõpradega maailmameistrivõistluste penaltiseeriad uuesti läbi mängitud. Mina tahtsin olla Harald Schumacher või Joël Bats.

Käesoleva spordielamuste edetabeli koostamisel avastasin endalegi üllatuseks, et kõige eredamad emotsioonid olen saanud just poisikesena tippsporti vaadates. Ehk seetõttu, et siis oli rohkem vaba aega – eriti suvekuudel - ja sai võistlusi täiega nautida. Eks vahel sai ka vanemate loal koolist poppi tehtud, et tiitlivõistlusi vaadata. Tervet pingerida ma lapsepõlve põhjal siiski kokku ei pannud ning nii jäid napilt välja ka Erika Salumäe olümpiavõidud ja Kalevi Nõukogude Liidu meistritiitel, kuigi need mõlemad väärinuks ilusate emotsioonide tõttu kohta edetabelis.