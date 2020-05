SPORDIELAMUSTE TOP | Gunnar Leheste: Senna surm, viik Hollandiga ja tagaajamine Seefeldis

Võistlusest endast raja ääres kohapeal olles erilist ülevaadet ei saa, kuid see polegi tähtis, vaid läbi kogu keha tungiv mootorite mürin ning kütusepõlemise lõhn on see, mis eluks ajaks meelde jääb. Samal ajal, kui tribüüni täitis nutitelefonide meri, jätsin mina stardi ajaks oma nutifoni teadlikult taskusse, et kõik poorid avatud oleks ja seda sündmust endasse imaks.

2. Rõõm Konstantin Vassiljevi 2:1 väravast Hollandi vastu



Mäletan eredalt, millises joovastuses oli A. Le Coq Arena pressitribüün 2013. aasta 6. septembri õhtul, kui Kostja Vassiljevi filigraanne tabamus meid ühe Euroopa vuti suurriigi vastu 2:1 juhtima viis. Erinevalt 2001. aasta Indrek Zelinski tabamusest samal platsil tundus, et meie juhtimine pole juhuslik ja see edu võib päriselt ka püsima jääda. Silme ees on pilt, kuidas ma enda selja taga istunud Alvar Tiislerit elus esimest ja viimast korda kallistasin ja kuidas ma teiste enda ümbruses olnud inimestega patsu lõin.

Ma pole varem ega hiljem kunagi ühegi Eesti koondise värava peale niimoodi rõõmustanud. 2012. aasta EM-valiktsükkel oli ka tore, loomulikult, aga kaitseväekohustuse tõttu pidin ma seda distantsilt vaatama.

Hollandil polnud see 2014. aasta MM-valiksari just kõige paremini sujunud ning oli oht, et kaotusega Eesti vastu kahanevad nende edasipääsulootused miinimumini. Silme ette kangastusid juba pealkirjad maailma suurematel spordikülgedel, kui Eesti peaks suure Hollandi piinad lõpetama.

Rohkem kui pool tundi sai see unelm kesta, kuni Robin van Persie Raio Piirojalt penalti välja meelitas ja üleminutitel 2:2 viigivärava lõi. Minu mälus on see tulemus elu lõpuni kaotusemaiguline. Nagu oleks Van Persie löönud kaks kolli korraga.