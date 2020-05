SPORDIELAMUSTE TOP | Ats Kuldkepp: Rocki unustamatu teisipäev, Kobe Bryanti surm ja omakandimehe Mae võidud Veerpalu üle

Ats Kuldkepp reporter RUS

Rocki mängijad tähistamas Permi Ural greati alistamist. Foto: JOOSEP MARTINSON, Õhtuleht

Tuleb tõdeda, et Delfi kolleegidel on elu suurimate spordielamuste meenutamisel abiks parem mälu kui mul. Numbrid ja nimed on igavesti meeles, vanu emotsioone on juba keerulisem ette manada. Mis siis, et olen pigem noorema põlvkonna esindaja.