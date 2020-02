Sõõrumaa ämber: tuled ja viled on tähtsamad kui sport

Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa külvab ideid nagu talumees rukist. Teinekord on need aplausi väärt, kuid teostamatud – no kes oleks selle vastu, et kool paneks lapsed korralikult liikuma ja haigekassa eraldaks laste rasvumise vähendamiseks miljoneid? Paraku pole Sõõrumaal võimu ega väge koolisüsteemi üles ehitada ja riigi rahakotti luhvtitada. Paraku on ideid, mis ei lähe kohe mitte, nagu ütleks Palamuse köster, aga mis ometi võivad teoks saada.