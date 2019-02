Saarepuu otsus võis suusatajatele maksma minna kopska rahalise summa

Eesti suusasõbrad on ikka harjunud jälgima individuaaldistantse ja seal saavutatud kohti teatakse numbriliselt hästi. Samas võib kindla veendumusega väita, et Seefeldi MM-il oli eestlastel kõige suurem tõenäosus esikümnesse jõudmiseks just meeste sprinditeates.

Eestlaste juhendaja Anti Saarepuu tunnistas võistluse järel Kanal 2 eetris, et koosseisu paika pannes sai tehtud tema poolt vale otsus. Saarepuu saatis rajale Raido Ränkeli ja Marko Kilbi. Nagu ta hiljem tunnistas, siis oleks Ränkeli paariliseks pidanud ikkagi olema Karel Tammjärv.

Tammjärv jäeti aga kõrvale, kuna laupäeval sai ta rasketes oludes sõidetud suusavahetusega sõidus 27. koha ja järgmisena hakkas ta valmistuma kolmapäevaseks 15 km klassikasõiduks. Reaalsuses on selge, et mõlemal distantsil võib ta parimal juhul jõuda teise kümnesse.